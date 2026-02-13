İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət nümayəndəsi Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 15:02
    Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət nümayəndəsi Özbəkistana səfər edəcək

    Böyük Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət nümayəndəsi Lord Con Olderdays fevralın 14-20-də Özbəkistana ilk dəfə rəsmi səfərini edəcək.

    "Report" "Dunyo" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Olderdaysin Özbəkistanın Böyük Britaniyadakı səfiri ilə görüşündə bildirilib.

    Danışıqlar zamanı tərəflər Con Olderdaysin Özbəkistana qarşıdakı səfərinin təşkilati və məzmun aspektlərini ətraflı müzakirə ediblər.

    Səfər çərçivəsində ticarət-investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsələləri üzrə özbəkistanlı tərəfdaşlarla danışıqların aparılması, Özbəkistan-Britaniya infrastruktur konfransının keçirilməsi, həmçinin ölkələr arasında təhsil və mədəni-humanitar əlaqələr sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin müzakirəsi planlaşdırılıb.

    Böyük Britaniya Lord Con Olderdays Özbəkistan
    Торговый представитель Великобритании по ЦА и Азербайджану посетит Узбекистан
    UK Trade Representative to visit Uzbekistan for the first time

    Son xəbərlər

    15:19

    "Tottenhem"in futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    15:17

    Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyi istismarı və 6 erkən nikahın qarşısı alınıb

    Sosial müdafiə
    15:08

    Kreml ABŞ və Ukrayna ilə danışıqların yeni raundunun tarixini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:07

    Sibiqa Çinin XİN başçısı ilə Pekinin müharibənin dayandırılmasındakı rolunu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    15:04

    Premyer Liqa klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    15:02

    Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət nümayəndəsi Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    15:00

    Azərbaycanlı kardioloqun tədqiqatı nüfuzlu beynəlxalq jurnalda dərc olunub

    Sağlamlıq
    14:59

    Emin Mahmudov: "Litva və Lixtenşteyn yığmalarının hansı üslubda oynadıqlarını görməmişəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti