Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию
Внешняя политика
- 13 февраля, 2026
- 15:17
13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с первой леди Мехрибан Алиевой прибыл с визитом в Федеративную Республику Германия для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
