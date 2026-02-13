Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir
Xarici siyasət
- 13 fevral, 2026
- 15:07
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə fevralın 13-də Almaniyaya səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
