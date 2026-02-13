İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 13 fevral, 2026
    • 15:07
    Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə fevralın 13-də Almaniyaya səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı Azərbaycan Almaniya Mehriban Əliyeva
    Foto
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Германию
    Foto
    President Ilham Aliyev arrives in Germany

    Son xəbərlər

    15:19

    "Tottenhem"in futbolçusu uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    15:17

    Ötən il Naxçıvanda 10 uşaq əməyi istismarı və 6 erkən nikahın qarşısı alınıb

    Sosial müdafiə
    15:08

    Kreml ABŞ və Ukrayna ilə danışıqların yeni raundunun tarixini açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:07

    Sibiqa Çinin XİN başçısı ilə Pekinin müharibənin dayandırılmasındakı rolunu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    15:04

    Premyer Liqa klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    15:02

    Britaniyanın Mərkəzi Asiya və Azərbaycan üzrə ticarət nümayəndəsi Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    15:00

    Azərbaycanlı kardioloqun tədqiqatı nüfuzlu beynəlxalq jurnalda dərc olunub

    Sağlamlıq
    14:59

    Emin Mahmudov: "Litva və Lixtenşteyn yığmalarının hansı üslubda oynadıqlarını görməmişəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti