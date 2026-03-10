İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    • 10 mart, 2026
    • 11:13
    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Bu gün Caliber.az informasiya-analitik portalının 5 yaşı tamam olur.

    "Report" xəbər verir ki, rus, ingilis və erməni dillərində fəaliyyət göstərən portal oxucuları dünyada baş verən ən aktual xəbərlərlə təmin edir, analitik məqalələr, müsahibələr, videomateriallar hazırlayır.

    Caliber.az qısa müddətə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə oxunaqlı, istinad edilən nüfuzlu sayta çevrilib.

    Caliber.az-ın "Youtube" kanalının ümumi baxış sayı 160 milyona çatır və bu göstərici gündən-günə artır. Kanalın 357 min nəfərdən çox abunəçisi var. Son bir ildə isə abunəçilərin sayı 19 minə yaxın artıb. Telegram kanalı isə 56 min abunəçi sayına çatmaqla Azərbaycanın ən böyük rusdilli auditoriyasina sahib portallardan biridir.

    "Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi Caliber.az-da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır!

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Caliber.az 5 yaş

    Son xəbərlər

    11:21

    Ruslan Paşayev: "Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır"

    Fərdi
    11:16
    Video

    FHN: Od çərşənbəsində tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Hadisə
    11:13
    Video

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    11:09

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    11:08

    Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir

    Region
    11:07

    TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

    Xarici siyasət
    11:06

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    11:04

    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti