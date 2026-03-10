Информационно-аналитический портал Caliber.az отмечает 5-летие

Сегодня информационно-аналитический портал Caliber.az отмечает свое пятилетие.

Как сообщает Report, портал, доступный на русском, английском и армянском языках, предлагает читателям актуальные новости со всего мира, а также аналитические материалы, интервью и видеоконтент.

За короткое время Caliber.az стал одним из авторитетных и цитируемых интернет-ресурсов как в Азербайджане, так и за его пределами.

Общее число просмотров YouTube-канала портала достигло 160 млн и продолжает расти. На канал подписаны более 357 тыс. человек, при этом только за минувший год аудитория увеличилась почти на 19 тыс. подписчиков. Telegram-канал портала насчитывает около 56 тыс. подписчиков и является одним из крупнейших русскоязычных новостных порталов в Азербайджане.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет сотрудников Caliber.az с пятилетием портала и желает им новых достижений в работе!