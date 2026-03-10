İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 11:54
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 16 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlar (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 4 milyard 553,1 milyon manat olub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,2 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə qədər ölkədə 111 383 ədəd NKA quraşdırılıb.

    "Yeni nəsil NKA-lardan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения вырос на 16%

