В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения вырос на 16%

Оборот в Азербайджане предприятий сферы общепита и услуг, осуществленный посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, в январе-феврале 2026 года составил 4 млрд 553,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 16,2% превышает показатель за тот же период 2025 года.

Согласно данным на 1 марта этого года, на объектах установлено 111 383 таких аппарата.

"Применение современных контрольно-кассовых устройств создало условия для максимальной прозрачности расчетов, эффективного пресечения нелегального перемещения товаров и качественного мониторинга общего торгового оборота", - отмечается в сообщении.