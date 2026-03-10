В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения вырос на 16%

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 12:15
    Оборот в Азербайджане предприятий сферы общепита и услуг, осуществленный посредством контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, в январе-феврале 2026 года составил 4 млрд 553,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это на 16,2% превышает показатель за тот же период 2025 года.

    Согласно данным на 1 марта этого года, на объектах установлено 111 383 таких аппарата.

    "Применение современных контрольно-кассовых устройств создало условия для максимальной прозрачности расчетов, эффективного пресечения нелегального перемещения товаров и качественного мониторинга общего торгового оборота", - отмечается в сообщении.

