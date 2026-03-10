İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Turan Tovuz"un qolkiperi Sergey Samok ardıcıl 8 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb

    Futbol
    • 10 mart, 2026
    • 11:33
    Turan Tovuzun qolkiperi Sergey Samok ardıcıl 8 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb

    "Turan Tovuz"un qapıçısı Sergey Samok Premyer Liqada meydana çıxdığı ardıcıl 8-ci oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XXIII turunun "Neftçi" ilə görüşündə (1:0) qapısını toxunulmaz saxlayan qolkiper cari mövsüm meydana çıxdığı 6 matçın heç birində qol buraxmayıb.

    Samok ötən çempionatın son iki turunda da "quru oyun" keçirib. O, sonuncu dəfə 2024/2025 mövsümünün XXXIV turunda qol buraxıb.

    Rusiyalı qapıçı "Neftçi" ilə 2025-ci il mayın 10-da baş tutan ev matçında (1:2) rəqibin fərqlənməsinə mane ola bilməyib. Həmin görüşdə sonuncu qolu 32-ci dəqiqədə Dembo Darbo vurub. Buraxılan topdan sonra Samok "quru" dəqiqələrinin sayını 778-ə çatdırıb.

    Sergey Samok Misli Premyer Liqası qolkiper Peşəkar Futbol Liqası Turan Tovuz

