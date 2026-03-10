"Turan Tovuz"un qolkiperi Sergey Samok ardıcıl 8 oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb
Futbol
- 10 mart, 2026
- 11:33
"Turan Tovuz"un qapıçısı Sergey Samok Premyer Liqada meydana çıxdığı ardıcıl 8-ci oyunda qapısını toxunulmaz saxlayıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XXIII turunun "Neftçi" ilə görüşündə (1:0) qapısını toxunulmaz saxlayan qolkiper cari mövsüm meydana çıxdığı 6 matçın heç birində qol buraxmayıb.
Samok ötən çempionatın son iki turunda da "quru oyun" keçirib. O, sonuncu dəfə 2024/2025 mövsümünün XXXIV turunda qol buraxıb.
Rusiyalı qapıçı "Neftçi" ilə 2025-ci il mayın 10-da baş tutan ev matçında (1:2) rəqibin fərqlənməsinə mane ola bilməyib. Həmin görüşdə sonuncu qolu 32-ci dəqiqədə Dembo Darbo vurub. Buraxılan topdan sonra Samok "quru" dəqiqələrinin sayını 778-ə çatdırıb.
