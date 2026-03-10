İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aleksandr Komarenko: Ukrayna ordusu Dnepropetrovsk vilayətini demək olar azad edib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 11:50
    Aleksandr Komarenko: Ukrayna ordusu Dnepropetrovsk vilayətini demək olar azad edib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Dnepropetrovsk vilayətinin ərazilərini, demək olar ki, tamamilə azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi Aleksandr Komarenko "RBK-Ukrayna"ya müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Pokrovsk və Aleksandrovsk istiqamətlərində (Donetsk vilayəti) vəziyyət mürəkkəb olsa da, nəzarət altındadır:

    "Bu iki ərazi, eləcə də Zaporojye istiqaməti yaz kampaniyası dövründə Rusiya üçün prioritet olacaq. Eyni zamanda, Ukrayna qüvvələri xüsusilə Aleksandrovsk istiqamətində aktiv əməliyyatlar aparır, Dnepropetrovsk vilayətinin, demək olar ki, bütün ərazisi artıq azad edilib".

    A.Komarenko əlavə edib ki, Rusiya qoşunları əsas səyləri Pokrovsk və Aleksandrovsk istiqamətlərinə yönəldib:

    "Lakin aktiv əməliyyatlarımız hesabına vəziyyəti tədricən bərabərləşdiririk. Hazırda Pokrovsk və Mirnoqrad rayonlarında Rusiya qoşunlarının hücumlarının sayı onların Aleksandrovsk istiqamətinə yönləndirilməsi səbəbindən bir qədər azalıb".

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Dnepropetrovsk
    Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область
    Oleksandr Komarenko: Ukraine almost completely liberated Dnipropetrovsk region

    Son xəbərlər

    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    12:30

    Ötən ay Azərbaycanda beş aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti