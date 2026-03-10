Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область

    10 марта, 2026
    Вооруженные силы Украины почти полностью освободили территории Днепропетровской области.

    Как передает Report, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Украины Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

    По его словам, ситуация на Покровском и Александровском направлениях (Донецкой области) остается сложной, однако контролируемой.

    "Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для РФ во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где уже освобождена почти вся территория Днепропетровской области", - сказал он.

    При этом он добавил, что на Покровском и Александровском направлениях сосредоточены основные усилия войск РФ.

    "Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак российских войск в районах Покровска и Мирнограда несколько снизилось из-за их переориентации на Александровское направление", - отметил он.

    Российско-украинский конфликт Днепропетровская область Александр Комаренко
