Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область
- 10 марта, 2026
- 11:36
Вооруженные силы Украины почти полностью освободили территории Днепропетровской области.
Как передает Report, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Украины Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, ситуация на Покровском и Александровском направлениях (Донецкой области) остается сложной, однако контролируемой.
"Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для РФ во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где уже освобождена почти вся территория Днепропетровской области", - сказал он.
При этом он добавил, что на Покровском и Александровском направлениях сосредоточены основные усилия войск РФ.
"Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак российских войск в районах Покровска и Мирнограда несколько снизилось из-за их переориентации на Александровское направление", - отметил он.