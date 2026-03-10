Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область

Вооруженные силы Украины почти полностью освободили территории Днепропетровской области.

Как передает Report, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Украины Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

По его словам, ситуация на Покровском и Александровском направлениях (Донецкой области) остается сложной, однако контролируемой.

"Эти два участка, а также Запорожское направление будут приоритетными для РФ во время весенней кампании. В то же время украинские силы проводят активные действия, в частности на Александровском направлении, где уже освобождена почти вся территория Днепропетровской области", - сказал он.

При этом он добавил, что на Покровском и Александровском направлениях сосредоточены основные усилия войск РФ.

"Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак российских войск в районах Покровска и Мирнограда несколько снизилось из-за их переориентации на Александровское направление", - отметил он.