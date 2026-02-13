В Южной Каролине из-за стрельбы в кампусе университета есть погибшие
- 13 февраля, 2026
- 10:17
В Южной Каролине в кампусе университета произошла стрельба, в результате чего два человека погибли, один получил ранение.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей власти.
В связи с инцидентом, который произошел в ночь на 12 февраля, занятия на 13 февраля отменены.
Личности погибших еще не установлены. Пока не предоставляется информация о стрелявшем.
