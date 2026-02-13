Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Южной Каролине из-за стрельбы в кампусе университета есть погибшие

    В Южной Каролине в кампусе университета произошла стрельба, в результате чего два человека погибли, один получил ранение.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей власти.

    В связи с инцидентом, который произошел в ночь на 12 февраля, занятия на 13 февраля отменены.

    Личности погибших еще не установлены. Пока не предоставляется информация о стрелявшем.

    ABŞ-də atışma olub, ölənlər var
    Лента новостей