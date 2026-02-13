ABŞ-də atışma olub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 13 fevral, 2026
- 10:24
Cənubi Karolinada universitetin kampusunda atışma baş verib, nəticədə iki nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-ləri məlumat yayıb.
Fevralın 12-nə keçən gecə baş vermiş hadisə ilə əlaqədar fevralın 13-də dərslər ləğv edilib.
Həlak olanların şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməyib. Atəş açan şəxs barədə məlumat verilmir.
