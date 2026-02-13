İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    ABŞ-də atışma olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 10:24
    ABŞ-də atışma olub, ölənlər var

    Cənubi Karolinada universitetin kampusunda atışma baş verib, nəticədə iki nəfər həlak olub, bir nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-ləri məlumat yayıb.

    Fevralın 12-nə keçən gecə baş vermiş hadisə ilə əlaqədar fevralın 13-də dərslər ləğv edilib.

    Həlak olanların şəxsiyyəti hələ müəyyən edilməyib. Atəş açan şəxs barədə məlumat verilmir.

    Cənubi Karolina Universitet Atışma
