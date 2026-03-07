Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 18:32
Martın 4-də metro stansiyalarının birində oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bir qadın polisə müraciət edərək qatarda olarkən çantasından sənəd, kartlar olan pul kisəsi və mobil telefonunun oğurlandığını bildirib.
Metropolitendə Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı E.Qasımov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır.
