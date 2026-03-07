İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 18:32
    Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

    Martın 4-də metro stansiyalarının birində oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bir qadın polisə müraciət edərək qatarda olarkən çantasından sənəd, kartlar olan pul kisəsi və mobil telefonunun oğurlandığını bildirib.

    Metropolitendə Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı E.Qasımov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma aparılır.

    cibgir polis metro
    Задержан совершивший карманную кражу в метро

    Son xəbərlər

    18:40

    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    18:32

    Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    18:20

    İsrail ordusu Tehranda 16 təyyarəni məhv edib

    Digər ölkələr
    18:09

    Naxçıvanda 6159 qadın aktiv fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərir

    Biznes
    17:59

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    17:57

    İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb

    İdman
    17:45

    Rusiyada yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    17:33

    "Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti