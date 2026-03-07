Задержан совершивший карманную кражу в метро
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 18:39
4 марта на одной из станций метро был зафиксирован факт кражи.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство внутренних дел.
Сообщается, что одна женщина обратилась в полицию, заявив, что во время поездки в вагоне у нее из сумки были украдены кошелек с документами и банковскими картами, а также мобильный телефон.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции в метрополитене, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 39-летний Э. Гасымов.
По факту ведется расследование.
Последние новости
18:49
Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникации ИранаДругие страны
18:39
Задержан совершивший карманную кражу в метроПроисшествия
18:37
Зеленский и Макрон обсудили применение опыта Киева в противодействии угрозам на Ближнем ВостокеДругие страны
18:29
Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствияДругие страны
18:29
В Нахчыване 6159 женщин ведут деятельность как активные физические лицаБизнес
18:17
Фото
В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастикеСпорт
18:08
Число погибших в Ливане из-за атак Израиля достигло почти 300Другие страны
17:52
ВВС Израиля уничтожили 16 самолетов в аэропорту ТегеранаДругие страны
17:51