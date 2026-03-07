Задержан совершивший карманную кражу в метро

4 марта на одной из станций метро был зафиксирован факт кражи.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство внутренних дел.

Сообщается, что одна женщина обратилась в полицию, заявив, что во время поездки в вагоне у нее из сумки были украдены кошелек с документами и банковскими картами, а также мобильный телефон.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции в метрополитене, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 39-летний Э. Гасымов.

По факту ведется расследование.