    Задержан совершивший карманную кражу в метро

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 18:39
    Задержан совершивший карманную кражу в метро

    4 марта на одной из станций метро был зафиксирован факт кражи.

    Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство внутренних дел.

    Сообщается, что одна женщина обратилась в полицию, заявив, что во время поездки в вагоне у нее из сумки были украдены кошелек с документами и банковскими картами, а также мобильный телефон.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции в метрополитене, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 39-летний Э. Гасымов.

    По факту ведется расследование.

    метро кража МВД Азербайджана
    Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb
    Лента новостей