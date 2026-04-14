    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    14 апреля, 2026
    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    В Министерстве иностранных дел Северного Кипра заявили об отходе Миротворческих сил ООН (UNFICYP) на острове от принципа нейтралитета.

    Как сообщает Report, в своем заявлении внешнеполитическое ведомство назвало неприемлемым, что UNFICYP характеризуют равнину Чайхан как "буферную зону".

    "Определение равнины Чайхан, являющейся территорией Северного Кипра и находящейся под нашим суверенитетом, как "буферной зоны", а также утверждения о несанкционированной деятельности наших сил безопасности на этой территории неприемлемы", - говорится в документе.

    В МИД Северного Кипра подчеркнули, что Миротворческие силы ООН такими заявлениями продемонстрировали явный отход от принципа беспристрастности.

    "Данная позиция, направленная против Северного Кипра посредством необоснованных обвинений, не способствует повышению авторитета организации перед турками-киприотами... Мы осуждаем обвинительную и предвзятую позицию организации, когда дело касается турецкой стороны Кипра", - отмечается в заявлении.

    Ведомство призвало ООН уважать свои обязательства и полномочия, напомнив, что миротворческие силы действуют в стране в рамках доброй воли официальной Лефкоши.

    Ранее UNFICYP распространили заявление об усилении патрульной службы "после того, как было зафиксировано несанкционированное проникновение сил безопасности Северного Кипра в буферную зону Организации Объединенных Наций".

    Северный Кипр Миротворческий контингент
    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb
    Northern Cyprus criticises UN force over 'buffer zone' remark

    Последние новости

    04:37

    В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

    Другие страны
    04:22

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    Другие страны
    03:54
    Видео

    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Другие страны
    03:17

    Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

    Другие страны
    02:46

    Вэнс: США достигли своих целей в Иране

    Другие страны
    02:09

    МИД Северного Кипра: Миротворческие силы ООН отошли от принципа нейтралитета

    Другие страны
    01:38

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

    Другие страны
    01:24

    МИД РФ: Арагчи проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров

    В регионе
    00:57

    МВФ: Возвращение поставок к прежнему уровню после открытия Ормуза потребует времени

    Другие страны
    Лента новостей