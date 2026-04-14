İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Şimali Kipr adada fəaliyyət göstərən BMT-nin sülhməramlı qüvvələrinin (UNFICYP) Çayhan düzənliyini "bufer zonası" adlandırmasının qəbuledilməz olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında vurğulanıb.

    "Şimali Kipr torpağı və suverenliyimiz altında olan Çayhan düzənliyinin "bufer zonası" kimi xarakterizə edilməsi və bu ərazidə təhlükəsizlik qüvvələrimizin icazəsiz fəaliyyət həyata keçirdiyi iddiası qəbuledilməzdir", - bəyanatda qeyd olunub.

    XİN-in bəyanatında bildirilib ki, BMT-nin sülhməramlı qüvvələri sözügedən açıqlaması ilə bitərəflik prinsipindən uzaqlaşdığını açıq şəkildə nümayiş etdirmiş olub.

    "Şimali Kipr tərəfini əsassız iddialarla hədəf göstərən bu mövqe qurumun Kiprin türk xalqı qarşısında nüfuzunun yüksəldilməsinə kömək etmir... Qurumun məsələ Kiprin türk tərəfi olduqda ittihamedici və qərəzli mövqe sərgiləməsini qınayırıq", - XİN-dən qeyd edilib.

    Nazirlik BMT-yə sülhməramlı qüvvələrin Rəsmi Lefkoşanın xoş niyyəti çərçivəsində ölkədə fəaliyyət göstərdiyini xatırladaraq öz vəzifə və səlahiyyətlərinə hörmət etməyə çağırıb.

    Daha əvvəl sülhməramlı qüvvələr "Şimali Kiprin təhlükəsizlik qüvvələrinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bufer zonasına icazəsiz daxil olması müşahidə edildikdən sonra" patrul xidmətinin gücləndirildiyinə dair məlumat yaymışdı.

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti