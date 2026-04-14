КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

Северная Корея 12 апреля осуществила плановые испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет с целью оценки боевого потенциала эсминца "Чхве Хён" Военно-морских сил Корейской народной армии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейские лидер Ким Чен Ын в сопровождении руководителей оборонно-промышленного комплекса и командования ВМС лично присутствовал при проведении пусков.

"Целью испытания являлась проверка программного обеспечения управления запуском интеграционной системы командования корабельным вооружением, совершенствование практических навыков экипажа, а также подтверждение точностных характеристик усовершенствованной системы активной противопомеховой навигации", - передает ЦТАК.

В рамках испытаний были произведены пуски двух стратегических крылатых и трех противокорабельных ракет. Все боеприпасы успешно поразили назначенные цели, при этом продолжительность полета составила от 7 689 до 7 920 секунд и от 1 960 до 1 973 секунд соответственно.

По завершении испытаний Ким Чен Ын подчеркнул, что наращивание надежного потенциала сдерживания ядерной войны - неизменная политика КНДР. Он также определил ключевые направления дальнейшего совершенствования способности нанесения стратегических и тактических ударов, а также повышения готовности к оперативному реагированию.