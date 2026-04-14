    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 04:22
    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

    Северная Корея 12 апреля осуществила плановые испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет с целью оценки боевого потенциала эсминца "Чхве Хён" Военно-морских сил Корейской народной армии.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Северокорейские лидер Ким Чен Ын в сопровождении руководителей оборонно-промышленного комплекса и командования ВМС лично присутствовал при проведении пусков.

    "Целью испытания являлась проверка программного обеспечения управления запуском интеграционной системы командования корабельным вооружением, совершенствование практических навыков экипажа, а также подтверждение точностных характеристик усовершенствованной системы активной противопомеховой навигации", - передает ЦТАК.

    В рамках испытаний были произведены пуски двух стратегических крылатых и трех противокорабельных ракет. Все боеприпасы успешно поразили назначенные цели, при этом продолжительность полета составила от 7 689 до 7 920 секунд и от 1 960 до 1 973 секунд соответственно.

    По завершении испытаний Ким Чен Ын подчеркнул, что наращивание надежного потенциала сдерживания ядерной войны - неизменная политика КНДР. Он также определил ключевые направления дальнейшего совершенствования способности нанесения стратегических и тактических ударов, а также повышения готовности к оперативному реагированию.

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

