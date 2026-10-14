"Здесь они чувствуют себя как дома" - РЕПОРТАЖ из специальной школы-интерната

В этой школе путь к знаниям начинается со звуков, слов и жестов. Здесь дети с нарушениями слуха учатся общаться, выражать свои мысли и шаг за шагом становиться самостоятельнее - в среде, где их понимают и где они чувствуют себя как дома.

Речь идет о специальной школе-интернате №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта школа для детей с нарушениями слуха – не просто образовательное учреждение, но и место, где они готовятся к жизни и чувствуют себя комфортно.

Детей обучают жестовому языку, применяя специальные методы обучения, к детям применяется индивидуальный подход. Педагоги работают также над развитием социальных навыков детей.

Как же в этой школе организован процесс образования и обучения и с какими трудностями сталкиваются дети?

Report побывал в учебном заведении и подготовил репортаж.

Нас встречает директор школы Тариель Акперов и прежде всего рассказывает об учебном заведении. По его словам, здесь учатся 522 ребенка с врожденными нарушениями слуха различной степени.

"Прием в группы начинается в основном с шести лет. В некоторых случаях детей могут принимать позже - в восемь или девять лет. В школе действуют специальные классы как для детей с нарушениями слуха, так и для детей с дополнительными особенностями развития. Обучение организовано по двум профилям. Есть также соответствующие классы для детей, перенесших операцию по установке кохлеарного импланта - высокотехнологичного электронного медицинского устройства, предназначенного для людей с тяжелыми нарушениями слуха. Часть из них может говорить, в их обучении мы применяем специальный подход", - сказал он.

Возможности напрямую поступить в вуз нет

Акперов подчеркнул, что, хотя обучение в школе длится 11 лет, выпускники сдают экзамены по программе девятого класса общеобразовательной школы. Поэтому продолжить обучение они могут только в колледже.

"То есть возможности напрямую поступить в вуз нет. После окончания колледжа при желании они могут поступить в университет. В целом наши выпускники в основном продолжают учебу в колледжах или получают профессиональное образование. За время моей работы мы тоже приняли на работу нескольких своих выпускников", - сказал он.

Говорим с директором и о потребностях школы. Он сообщает, что некоторого специального оборудования для обучения пока не хватает. Об этом проинформированы соответствующие структуры. В ближайшее время их представители приедут в школу, ознакомятся с ситуацией, и вопрос обеспечения оборудованием будет рассмотрен.

Затем заместитель директора Фируза Мамедова знакомит нас с классными комнатами.

Проходя по школьным коридорам, замечаем, что здание и санузлы нуждаются в ремонте.

Заместитель директора отмечает, что в здании школы проживают около 570 человек из 122 семей беженцев и вынужденных переселенцев. После их переселения ожидается капитальный ремонт школы.

Затем заходим в класс, где учатся дети, перенесшие кохлеарную имплантацию. Они здороваются с нами и отвечают на наши вопросы. На уроке математики я спрашиваю мальчика по имени Мухаммед о его мечтах и планах на будущее. В ответ он говорит, что хочет стать компьютерным инженером и поэтому серьезно относится к учебе.

Ранняя операция дает лучший результат

Фируза ханым подчеркивает, что ранее у этих детей были диагностированы врожденные нарушения слуха. Но после кохлеарной имплантации их слух в определенной степени восстановился.

"С помощью операции можно добиться прогресса в развитии слуха и речи ребенка. Однако очень важно провести ее своевременно. Чем раньше ребенку делают операцию, тем быстрее и лучшее будет результат. Например, у детей, прооперированных в возрасте одного года, результаты лучше, чем у детей, которым операцию сделали в четыре, пять или шесть лет. Ведь к этому возрасту ребенок уже проходит определенные этапы развития слуха и речи. Мы видим такие примеры и в школе. Чем раньше операция, тем четче речь в будущем", - сказала она.

Замдиректора добавила, что после установки кохлеарного импланта ребенка приучают к звуку постепенно. Программированием импланта занимаются специалисты. Поэтому после имплантации ребенка нельзя ограничивать стенами дома. Ребенок должен ходить в школу, продолжать реабилитацию, это улучшит результат.

Фируза ханым говорит, что для детей с врожденными нарушениями слуха, которым не установили имплант, основным средством общения остается жестовый язык.

"Они учатся общаться на этом языке. Дети, перенесшие операцию, тоже обязательно должны знать жестовый язык. Иначе в случае проблем с имплантами они могут столкнуться с трудностями", - сказала она.

Для девочек и мальчиков есть отдельные общежития

В школе работают восемь воспитателей, они дежурят посменно. Есть также два врача и одна медсестра. Для девочек и мальчиков организованы отдельные общежития. В общей сложности ежедневно ими пользуются примерно 100-105 детей. Некоторые живут здесь в течение недели, а на выходные родители забирают их домой. Есть и дети, которые остаются только в определенные дни.

В праздники, если родители не могут забрать детей, несколько человек могут остаться в общежитии. В таких случаях воспитатели выходят на дежурство по графику.

В школе есть и столовая. С этого года еду готовит и доставляет специализированная компания.

Узнаем, что диагнозы у здешних детей тоже разные. Среди детей с нарушениями слуха есть и те, у кого имеются дополнительные особенности развития. Некоторые ходят в школу много лет, но из-за особенностей развития им трудно полностью освоить учебную программу. Поэтому преподаватели применяют индивидуальный подход к каждому ребенку.

Учебное заведение поставило перед собою цель – создать условия, чтобы каждый ребенок мог развиваться в пределах своих возможностей и стал как можно более самостоятельными в повседневной жизни.

При формировании классов также учитывают особенности детей. В классах для детей с особенностями развития бывает не более шести учеников, в остальных - не более восьми.

Максимально возможная социализация

Фируза ханым отметила, что работать с такими классами педагогам достаточно трудно, однако большая ответственность лежит и на родителях.

"Есть родители, которые идут на огромные жертвы ради здоровья и будущего своего ребенка. Некоторые направляют все свои возможности на его лечение и развитие. У части детей удается добиться прогресса после определенных медицинских вмешательств и операций. Мы хотим не только научить ребенка какому-то навыку, но и помочь ему по возможности социализироваться и выражать себя в повседневной жизни", - отметила она.

Продолжая беседу, наблюдаем за уроками в некоторых классах…

По полученной нами информации, число детей с нарушениями слуха, обращающихся в эту школу, уже значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Часть таких детей направляют в школы для слабослышащих, часть – в инклюзивные классы, созданные в общеобразовательных учреждениях. Однако определенные трудности в вопросах обучения детей с нарушениями слуха сохраняются. Например, не хватает учителей со знанием жестового языка.

Почему родители выбирают именно эту школу?

Фируза ханым отмечает, что у педагогов школы богатый опыт работы с детьми с нарушениями слуха. Поэтому некоторые родители хотят, чтобы их ребенок учился именно здесь.

"Здесь дети чувствуют себя более комфортно общаясь со сверстниками с аналогичными проблемами здоровья. В обычной школе ребенок с нарушением слуха иногда может чувствовать себя одиноким. Здесь же дети лучше понимают друг друга, пользуются одинаковыми методами общения и могут свободнее выражать себя. Здесь они чувствуют себя как дома. После уроков вместе садятся за стол, участвуют в разных мероприятиях, ходят на танцы. Проводят время вместе и общаются друг с другом. Именно поэтому наши выпускники, даже покинув школу, снова сюда возвращаются. Приходят навестить своих учителей", - сказала замдиректора.

На выпускных экзаменах необходим особый подход

Интересуемся выпускными экзаменами. Выясняется, что к учащимся школы применяются единые правила: тесты и порядок проведения экзамена одинаковы для всех учеников.

"Родители часто обращаются к нам по этому вопросу. Они хотят, чтобы для детей с нарушениями слуха можно было применять несколько упрощенный вариант экзамена. Мы уже обсудили этот вопрос с уполномоченными лицами. Считаем, что если в школе применяются индивидуальные учебные программы, следует рассмотреть вопрос о выпускных экзаменах. Надеемся, что наше обращение будет учтено. Мы хотим не столько облегчить детям экзамен, сколько создать условия для оценки в соответствии с индивидуальной программой, по которой они учились, и их возможностями", - отмечает заместитель директора.

Рассматриваем рисунки на стенах - каждый из них выполнен самими учениками. В этот момент заходим в класс, где идет урок рисования. Учительница Гюльнара Назирова заканчивает урок и начинает беседу с нами. Она говорит, что у двух ее детей тоже есть нарушения слуха.

"Раньше я преподавала в обычной школе. Из-за состояния моих детей начала работать здесь и тружусь уже много лет. Мы учим детей живописи и декоративно-прикладному искусству. Возможно, ученик впоследствии не продолжит образование в этой сфере, но навыки могут пригодиться ему и в будущем. Например, он может украсить тарелку и подарить ее кому-нибудь или подготовить для продажи. Может даже делиться своими работами в соцсетях и получать доход.

Кроме того, рисование развивает эстетический вкус. Это проявляется и в повседневной жизни. Например, им легче принимать решения при выборе одежды и в других ситуациях. Такие занятия способствуют всестороннему развитию детей", - сказала Назирова.

При длительном общении с помощью дактильного алфавита дети быстрее устают

Одна из основных составляющих обучения в школе-интернате - логопедические занятия. Здесь перед зеркалом ученики учатся произносить звуки и показывать жесты. Рухангиз Ибрагимова отмечает, что у ребенка, поступающего в школу в шесть лет, артикуляционный аппарат еще не полностью сформирован, поэтому преподаватели в первую очередь работают над его развитием.

"Мы делаем детям массаж лица, языка и других участков ротовой полости. Затем учим правильному произношению звуков и букв. Показываем букву и объясняем, как она обозначается в дактильном алфавите, которым пользуются дети. Например, показываем букву "А" и учим, как она произносится. Чтобы ребенок мог почувствовать звук, прикладываем его руку к его горлу. Произнося звук "А", он ощущает вибрацию в горле. Одновременно наблюдает за положением рта и изучает положение губ и языка. Используем и зеркало. Ребенок видит положение собственного рта и сравнивает его с движениями рта учителя. Так постепенно он учится правильно произносить этот звук.

Затем переходим к слогам. От слогов - к словам, от слов - к коротким предложениям. Процесс продолжается в такой последовательности. Вместе с этим учим детей мимике и жестикуляции. Этот процесс продолжается до 11-го класса. Конечно, темы меняются в зависимости от возраста и класса", - сказала она.

Ибрагимова сообщает, что для начальных классов предусмотрены отдельные темы, а для старших - более сложные тексты и задания.

"С помощью дактильного алфавита можно выразить все. Но когда дети долго общаются таким способом, они быстрее устают. Например, чтобы показать выражение "хочу яблоко" с помощью дактильного алфавита, требуется несколько больше времени. Жестом же ту же мысль можно передать быстрее и проще. Поэтому в повседневном общении жестовый язык детям удобнее", - сказала она.

Так из слов моих собеседников становится ясно: хотя у каждого выпускника, покидающего эту школу, свой путь, приобретенные здесь навыки играют важную роль в его дальнейшей жизни. Возможно, главный успех этой школы в том, что она дает детям не только знания, но и возможность выражать себя и находить свое место в жизни.