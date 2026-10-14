Красный Крест: Больницы Йемена не справляются с наплывом раненых из-за боевых действий
- 14 октября, 2026
- 14:02
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Больницы Йемена испытывают серьезные трудности из-за резкого увеличения числа раненых на фоне активизации боевых действий в стране. В некоторых медицинских учреждениях за неделю число поступивших пострадавших превысило 700 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).
По данным организации, больницы в прифронтовых районах, включая Мариб, Таиз и побережье Красного моря, фиксируют беспрецедентный приток раненых.
"Медицинский персонал, оказывающий помощь пострадавшим с тяжелыми травмами, испытывает колоссальную нагрузку", - заявил координатор МККК по вопросам здравоохранения Фирас Абу Самра.
Он отметил, что лишь небольшая часть действующих медицинских учреждений Йемена способна обеспечить полноценную помощь пациентам с тяжелыми травмами. При этом больницы сталкиваются с нехваткой хирургических материалов, анестетиков, кислорода и лекарственных препаратов.
В МККК предупредили, что система здравоохранения страны может не справиться с дальнейшим ростом числа пострадавших в случае усиления боевых действий.
Отметим, что, по данным Международной организации по миграции (МОМ), в результате возобновившихся в последние недели столкновений между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами Йемена, пользующимися поддержкой Саудовской Аравии, более 200 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.