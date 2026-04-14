Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    • 14 aprel, 2026
    Şimali Koreya aprelin 12-də Koreya Xalq Ordusu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) "Choe Hyon" esminesinin döyüş potensialını qiymətləndirmək məqsədilə strateji qanadlı və gəmi əleyhinə raketlərin planlı sınaq buraxılışlarını həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) məlumat yayıb.

    Şimali Koreya lideri Kim Çen İn hərbi sənaye kompleksi rəhbərlərinin və HDQ komandanlığının müşayiəti ilə buraxılışların keçirilməsində şəxsən iştirak edib.

    "Sınağın məqsədi gəmi silahları komandanlığının inteqrasiya edilmiş sisteminin buraxılışı idarəetmə proqram təminatının yoxlanılması, heyətin praktiki bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də təkmilləşdirilmiş aktiv maneə əleyhinə naviqasiya sisteminin dəqiqlik xarakteristikalarının təsdiqlənməsi idi", – deyə KMTA bildirib.

    Sınaqlar çərçivəsində iki strateji qanadlı və üç gəmi əleyhinə raketin buraxılışı həyata keçirilib. Bütün sursatlar təyin olunmuş hədəfləri müvəffəqiyyətlə vurub, bu zaman uçuş müddəti müvafiq olaraq 7 689-dan 7 920 saniyəyə və 1 960-dan 1 973 saniyəyə qədər təşkil edib.

    Sınaqlar başa çatdıqdan sonra Kim Çen İn vurğulayıb ki, nüvə müharibəsinin qarşısını almaq üçün etibarlı potensialın artırılması KXDR-in dəyişməz siyasətidir. O həmçinin strateji və taktiki zərbələr endirmək qabiliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, eləcə də operativ reaksiyaya hazırlığın yüksəldilməsi üzrə əsas istiqamətləri müəyyənləşdirib.

    КНДР провела испытательные пуски крылатых ракет

