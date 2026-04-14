В Перу завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

В Перу на президентских и парламентких выборах завершилось голосование, которое было продлено на дополнительные сутки.

Как передает Report, прямая трансляция с закрывающихся пунктов для голосования велась на YouTube-канале Национального избирательного жюри (НИЖ), выполняющего роль центральной избирательной комиссии.

Основная масса перуанских граждан проголосовала 12 апреля. Тем не менее 211 участков, к которым приписаны 63,3 тыс. избирателей, не сумели начать работу в установленные сроки из-за нехватки необходимой документации, в связи с чем НИЖ приняло решение продлить голосование до вечера 13 апреля по местному времени.

На пост главы перуанского государства баллотируются 35 кандидатов. По данным подсчета голосов, размещенным Национальным управлением избирательных процессов на официальном сайте по итогам обработки 58,57% протоколов, первую строчку занимает представительница консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори с 16,9% голосов. На втором месте располагается Рафаэль Лопес Алиага, лидер правой партии "Народное обновление", набравший 14%. Третью позицию с 12,57% удерживает бывший министр культуры и обороны Хорхе Ньето, выступающий от центристской Партии хорошего правительства.

Чтобы одержать победу в первом туре, кандидату необходимо заручиться поддержкой более половины проголосовавших. Если этого не произойдет, 7 июня состоится второй тур, в котором встретятся два претендента, набравшие наибольшее число голосов.

Граждане Перу также выбирали 130 депутатов и 60 сенаторов.