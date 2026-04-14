Иран потребовал у пяти арабских стран компенсации за "их соучастие в войне"

Тегеран выдвинул требования к пяти арабским государствам о возмещении ущерба, обвинив их в "соучастии с Израилем и США в военных действиях" против исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия обязаны в полном объеме возместить Ирану материальный и моральный ущерб, причиненный в результате их незаконных действий", - цитирует издание дипломата.

По словам Иравани, Тегеран считает, что перечисленные государства, "нарушив свои международные обязательства в отношении исламской республики, стали соучастниками Израиля и Соединенных Штатов в их военном противостоянии с Ираном".

При этом постпред не конкретизировал, какие именно действия арабских стран иранская сторона квалифицирует как "соучастие" в данном конфликте.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.