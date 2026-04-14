США с начала года продали около 150 млн баррелей венесуэльской нефти

Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 05:42
    Администрация Соединенных Штатов реализовала порядка 150 млн баррелей нефти венесуэльского происхождения начиная с января 2026 года.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе выступления на конференции, организованной изданием Semafor.

    "Если оперировать округленными цифрами, то с 3 января было реализовано, по всей видимости, около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Возможно, несколько больше, однако приблизительно такой объем", - отметил он.

    Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

    Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

    Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

    ABŞ ilin əvvəlindən etibarən təxminən 150 milyon barel Venesuela nefti satıb

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    Лента новостей