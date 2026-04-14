США с начала года продали около 150 млн баррелей венесуэльской нефти

Администрация Соединенных Штатов реализовала порядка 150 млн баррелей нефти венесуэльского происхождения начиная с января 2026 года.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе выступления на конференции, организованной изданием Semafor.

"Если оперировать округленными цифрами, то с 3 января было реализовано, по всей видимости, около 150 млн баррелей венесуэльской нефти. Возможно, несколько больше, однако приблизительно такой объем", - отметил он.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.