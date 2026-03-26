В Нью-Йорке началось второе судебное заседание по делу Мадуро

В федеральном суде Нью-Йорка проходит второе судебное заседание по делу экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

Как передает Report со ссылкой на CNN, судья предоставил слово адвокату Мадуро Барри Поллаку, который изложил позицию защиты по вопросу оплаты юридических услуг.

"Обвиняемые имеют право не просто на компетентного адвоката, но на адвоката по своему выбору и право использовать для этого легальные средства. У них есть абсолютное право использовать свои средства для оплаты защиты", - заявил Поллак.

По его словам, Мадуро и его жена заявили, что не могут самостоятельно оплачивать юридические услуги, и настаивают на праве правительства Венесуэлы финансировать их защиту.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что против Мадуро "будут возбуждены и другие дела".