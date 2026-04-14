ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд

Страны-члены Европейского союза рассчитывают, что глава победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выполнит перечень из 27 требований для разблокировки европейского финансирования объемом порядка €35 млрд.

Как передает Report, об этом со ссылкой на европейских дипломатов пишет британская газета Financial Times (FT).

Мадьяру, указывают собеседники издания, необходимо пойти на выполнение этих условий, если он намерен восстановить испортившиеся отношения Будапешта с Брюсселем.

"У нас имеются значительные рычаги воздействия, - цитирует FT представителя ЕС. - На него (Мадьяра - ред.) оказывается давление, и, на мой взгляд, он стремится достичь результата в кратчайшие сроки".

Уточняется, что ЕС уже провел первые контакты с новым венгерским руководством, в ходе которых новому кабинету министров были представлены новые меры.

Согласно сведениям Financial Times, данные требования предусматривают проведение антикоррупционных проверок, а также пересмотр решений бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которые были признаны нарушающими нормы ЕС, - начиная от порядка обращения с лицами, ищущими убежище, и заканчивая обеспечением академической свободы в сфере высшего образования и учебных программ.