    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv ölkələr gözləyirlər ki, Macarıstanda parlament seçkilərində qalib gəlmiş müxalif "Tisa" Partiyasının rəhbəri Peter Madyar təxminən 35 milyard avro həcmində Avropa maliyyələşdirilməsinin blokdan çıxarılması üçün 27 tələbdən ibarət siyahını yerinə yetirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatlarına istinadən Britaniyanın "Financial Times" (FT) qəzeti yazıb.

    Nəşrin həmsöhbətləri qeyd ediblər ki, Madyar Budapeştin Brüssellə korlanmış münasibətlərini bərpa etmək niyyətindədirsə, bu şərtləri yerinə yetirməlidir.

    "Bizim əhəmiyyətli təsir rıçaqlarımız var. Ona (Madyara - red.) təzyiq göstərilir və fikrimcə, o, qısa müddətdə nəticə əldə etməyə çalışır", - FT Aİ nümayəndəsindən sitat gətirib.

    Dəqiqləşdirilib ki, Aİ artıq Macarıstanın yeni rəhbərliyi ilə ilk təmasları qurub və bu zamanı yeni Nazirlər Kabinetinə yeni tələblər təqdim edilib.

    "Financial Times"ın məlumatına görə, bu tələblər korrupsiyaya qarşı yoxlamaların aparılmasını, həmçinin sabiq baş nazir Viktor Orbanın Aİ normalarını pozduğu qəbul edilən qərarlarına - sığınacaq axtaran şəxslərlə rəftar qaydalarından başlayaraq ali təhsil və tədris proqramları sahəsində akademik azadlığın təmin edilməsinədək - yenidən baxılmasını nəzərdə tutur.

    ЕС выдвинул новому лидеру Венгрии десятки условий для доступа к €35 млрд
    FT: EU sets conditions to unlock €35 billion for Hungary

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti