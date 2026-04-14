    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Вооруженные силы США атаковали судно, предположительно задействованное в перевозке наркотиков.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

    Согласно информации, в результате удара погибли два человека.

    "По распоряжению командующего SOUTHCOM Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" 13 апреля нанесла удар по судну... Данные разведки подтвердили, что судно следовало по известным путям нелегальной транспортировки наркотических средств в восточной акватории Тихого океана и применялось в целях наркотрафика".

    Укзывается, что при операции американские военные не пострадали.

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

