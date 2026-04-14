    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri narkotik maddələrin daşınmasında istifadə olunduğu ehtimal edilən gəmiyə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı (SOUTHCOM) "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "SOUTHCOM komandanı Frensis Donovanın əmri ilə "Cənub nizəsi" birləşmiş əməliyyat qrupu aprelin 13-də gəmiyə zərbə endirib... Kəşfiyyat məlumatları təsdiqləyib ki, gəmi Sakit okeanın şərq akvatoriyasında narkotik vasitələrin məlum qeyri-qanuni daşınma yolları ilə hərəkət edib və narkotrafik məqsədilə istifadə olunub".

    Bildirilib ki, əməliyyat zamanı Amerika hərbçiləri xəsarət almayıb.

    США ударили по судну с наркотиками в Тихом океане

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
