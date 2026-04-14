    Türkiyə millisinin üzvü Ozan Kabak Almaniya klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 14 aprel, 2026
    • 18:42
    Almaniyanın "Hoffenhaym" klubunda çıxış edən Türkiyə millisinin üzvü Ozan Kabakın müqaviləsinin müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    26 yaşlı müdafiəçi ilə 2030-cu ilə qədər yeni sözləşmə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Ozan Kabak cari mövsümdə "Hoffenhaym"ın heyətində 21 oyunda iştirak edib və 4 qol vurub.

    Son xəbərlər

    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti