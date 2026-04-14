Türkiyə millisinin üzvü Ozan Kabak Almaniya klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb
Futbol
- 14 aprel, 2026
- 18:42
Almaniyanın "Hoffenhaym" klubunda çıxış edən Türkiyə millisinin üzvü Ozan Kabakın müqaviləsinin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
26 yaşlı müdafiəçi ilə 2030-cu ilə qədər yeni sözləşmə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Ozan Kabak cari mövsümdə "Hoffenhaym"ın heyətində 21 oyunda iştirak edib və 4 qol vurub.
Son xəbərlər
12:48
Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırırEnergetika
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09
Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edirRegion
12:02