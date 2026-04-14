İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Ukrayna və Almaniya 4 milyard avroluq müdafiə paketini razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 18:45
    Ukrayna və Almaniya 4 milyard avroluq müdafiə paketini razılaşdırıb

    Ukrayna və Almaniya 4 milyard avroluq geniş əməkdaşlıq paketini razılaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Mixaylo Fedorov özünün teleqram kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, o, almaniyalı həmkarı Boris Pistoriusla danışıqlar aparıb.

    "Hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi, dronların birgə istehsalı üçün ümumi məbləği 4 milyard avro olan müdafiə razılaşmaları paketi barədə anlaşdıq", - o deyib.

    Razılaşmalar çərçivəsində Almaniya "Patriot" sistemləri üçün bir neçə yüz raketin tədarükünə dair müqaviləni maliyyələşdirəcək. Həmçinin, Almaniya tərəfi Ukraynaya 36 ədəd "IRIS-T" buraxılış qurğusu təqdim edəcək.

    Bundan əlavə, tərəflər Ukraynanın uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatları və ya raketlərinin inkişafına 300 milyon avro məbləğində investisiya qoyulması barədə razılığa gəliblər.

    Süni intellektdən istifadə etməklə zərbə dronlarının istehsalı üzrə "Build with Ukraine" birgə layihəsinin işə salınması ayrıca qeyd edilib. İlk mərhələdə Ukrayna hərbçiləri üçün 5 000 pilotsuz uçuş aparatının istehsalı planlaşdırılır.

    Ukrayna Almaniya
    Украина и Германия согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti