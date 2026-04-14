Ukrayna və Almaniya 4 milyard avroluq müdafiə paketini razılaşdırıb
- 14 aprel, 2026
- 18:45
Ukrayna və Almaniya 4 milyard avroluq geniş əməkdaşlıq paketini razılaşdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Mixaylo Fedorov özünün teleqram kanalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, o, almaniyalı həmkarı Boris Pistoriusla danışıqlar aparıb.
"Hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi, dronların birgə istehsalı üçün ümumi məbləği 4 milyard avro olan müdafiə razılaşmaları paketi barədə anlaşdıq", - o deyib.
Razılaşmalar çərçivəsində Almaniya "Patriot" sistemləri üçün bir neçə yüz raketin tədarükünə dair müqaviləni maliyyələşdirəcək. Həmçinin, Almaniya tərəfi Ukraynaya 36 ədəd "IRIS-T" buraxılış qurğusu təqdim edəcək.
Bundan əlavə, tərəflər Ukraynanın uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatları və ya raketlərinin inkişafına 300 milyon avro məbləğində investisiya qoyulması barədə razılığa gəliblər.
Süni intellektdən istifadə etməklə zərbə dronlarının istehsalı üzrə "Build with Ukraine" birgə layihəsinin işə salınması ayrıca qeyd edilib. İlk mərhələdə Ukrayna hərbçiləri üçün 5 000 pilotsuz uçuş aparatının istehsalı planlaşdırılır.