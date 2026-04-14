    Украина и Германия согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро

    14 апреля, 2026
    Украина и Германия согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро

    Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро.

    Как передает Report, об этом сообщил министра обороны Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

    По словам Федорова, он провел переговоры с немецким коллегой Борисом Писториусом.

    "Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 млрд евро - для усиления ПВО, развития дальнобойных способностей и совместного производства дронов", - отметил он.

    В рамках договоренностей Германия профинансирует контракт на поставку нескольких сотен ракет для систем Patriot. Также немецкая сторона предоставит Украине 36 пусковых установок IRIS-T.

    Кроме того, стороны договорились об инвестициях в размере 300 млн евро в развитие дальнобойных возможностей Украины.

    Отдельно отмечается запуск совместного проекта Build with Ukraine по производству ударных дронов с использованием искусственного интеллекта. На первом этапе планируется выпуск 5000 беспилотников для украинских военных.

