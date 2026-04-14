Украина и Германия согласовали оборонный пакет на 4 млрд евро

Украина и Германия согласовали масштабный пакет сотрудничества на 4 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил министра обороны Украины Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

По словам Федорова, он провел переговоры с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 млрд евро - для усиления ПВО, развития дальнобойных способностей и совместного производства дронов", - отметил он.

В рамках договоренностей Германия профинансирует контракт на поставку нескольких сотен ракет для систем Patriot. Также немецкая сторона предоставит Украине 36 пусковых установок IRIS-T.

Кроме того, стороны договорились об инвестициях в размере 300 млн евро в развитие дальнобойных возможностей Украины.

Отдельно отмечается запуск совместного проекта Build with Ukraine по производству ударных дронов с использованием искусственного интеллекта. На первом этапе планируется выпуск 5000 беспилотников для украинских военных.