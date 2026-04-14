Azərbaycan Basketbol Liqasının 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirlib
- 14 aprel, 2026
- 19:01
Azərbaycan Basketbol Liqasının 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirlib.
"Report" xəbər verir ki, "Şəki" ilə üz-üzə gələn "Abşeron Lions" 109:78 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Matç Bakı İdman Sarayında təşkil olunub.
Xatırladaq ki, ötən gün NTD "Neftçi"ni (97:94), "Ordu" "Gəncə"ni (108:106) məğlub edib. Raundun ikinci oyunları aprelin 16-17-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:49
Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcəkDigər ölkələr
12:48
Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırırEnergetika
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09