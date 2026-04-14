Вэнс: США достигли своих целей в Иране

Американская администрация считает, что задачи военной операции в отношении Ирана выполнены, и настало время приступить к завершению конфликта.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Я действительно полагаю, что мы оказались в положении, при котором наши задачи выполнены. Мы можем приступить к сворачиванию этого", - отметил он.

При этом Вэнс подчеркнул, что предпочел бы завершить конфликт "успешными переговорами".

Он также коснулся вопроса ядерной программы Ирана, которая, по словам вице-президента, вызывает беспокойство у США: "Поэтому мы хотели бы полностью вывезти этот материал (обогащенный уран - ред.) из страны, чтобы он находился под контролем Соединенных Штатов... Одно дело для иранцев сказать, что они не собираются обладать ядерным оружием. Другое дело для нас создать механизм, обеспечивающий, что этого не произойдет. Безусловно, частью этого является гарантирование того, что у них нет возможности обогащать уран".

Напомним, что 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.