Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке

    Другие страны
    • 08 мая, 2026
    • 13:52
    В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке

    В городке Синциг (Германия) подразделения спецназа проводят крупную операцию в связи с захватом заложников в отделении Volksbank.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

    Сообщается, что утром к банку подъехал бронированный грузовик. Неизвестный мужчина напал на водителя, взяв его в заложники. Они сейчас находятся внутри банковского хранилища.

    "В настоящее время предполагается, что внутри банка находятся несколько преступников и заложников. Один из заложников - водитель инкассаторской машины. В настоящее время нет никакой опасности для граждан за пределами оцепленной зоны", - отметил представитель полиции.

    Захват заложников Германия

    Последние новости

    14:08

    Байрактар: Турция и Азербайджан вносят вклад в мировой нефтегазовый рынок, в том числе вопросе цен

    Внешняя политика
    14:03

    АЖД: Поезда по маршруту Баку-Хырдалан будут курсировать по обновленному графику

    Инфраструктура
    14:01

    Toyota прогнозирует резкое падение прибыли из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Бизнес
    13:52

    В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке

    Другие страны
    13:51
    Фото

    В Гяндже в рамках фестиваля WUF13 прошла информационная сессия

    Инфраструктура
    13:48

    МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом канале

    Внешняя политика
    13:40

    Рауф Намазов: Непрозрачность финансовых потоков остается ключевым риском в Азербайджане

    Финансы
    13:36

    В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФ

    В регионе
    13:36

    Полеты в аэропорты юга России приостановили до 12 мая - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей