В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке

В городке Синциг (Германия) подразделения спецназа проводят крупную операцию в связи с захватом заложников в отделении Volksbank.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

Сообщается, что утром к банку подъехал бронированный грузовик. Неизвестный мужчина напал на водителя, взяв его в заложники. Они сейчас находятся внутри банковского хранилища.

"В настоящее время предполагается, что внутри банка находятся несколько преступников и заложников. Один из заложников - водитель инкассаторской машины. В настоящее время нет никакой опасности для граждан за пределами оцепленной зоны", - отметил представитель полиции.