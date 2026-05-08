В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 13:52
В городке Синциг (Германия) подразделения спецназа проводят крупную операцию в связи с захватом заложников в отделении Volksbank.
Как передает Report, об этом сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
Сообщается, что утром к банку подъехал бронированный грузовик. Неизвестный мужчина напал на водителя, взяв его в заложники. Они сейчас находятся внутри банковского хранилища.
"В настоящее время предполагается, что внутри банка находятся несколько преступников и заложников. Один из заложников - водитель инкассаторской машины. В настоящее время нет никакой опасности для граждан за пределами оцепленной зоны", - отметил представитель полиции.
Последние новости
14:08
Байрактар: Турция и Азербайджан вносят вклад в мировой нефтегазовый рынок, в том числе вопросе ценВнешняя политика
14:03
АЖД: Поезда по маршруту Баку-Хырдалан будут курсировать по обновленному графикуИнфраструктура
14:01
Toyota прогнозирует резкое падение прибыли из-за конфликта на Ближнем ВостокеБизнес
13:52
В германском городе Синциг полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банкеДругие страны
13:51
Фото
В Гяндже в рамках фестиваля WUF13 прошла информационная сессияИнфраструктура
13:48
МИД: Баку требует объяснений Москвы из-за провокационного сюжета на Первом каналеВнешняя политика
13:40
Рауф Намазов: Непрозрачность финансовых потоков остается ключевым риском в АзербайджанеФинансы
13:36
В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФВ регионе
13:36