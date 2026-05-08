Экономический совет Азербайджана обсудил ситуацию в турсекторе
Туризм
- 08 мая, 2026
- 17:38
Экономический совет Азербайджана сегодня на заседании под председательством премьер-министра Али Асадов перспективы развития туристического рынка страны.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, на заседании подробно обсуждена текущая ситуация в сфере туризма в Азербайджане, проблемы и перспективы развития, основные приоритетные меры по расширению туристического рынка и развитию туризма, а также другие актуальные экономические вопросы.
На заседании был заслушан доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева.
По итогам заседания были приняты решения по развитию туристического сектора и даны указания соответствующим ведомствам.
