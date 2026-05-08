В Стамбуле состоялась церемония закрытия выставки SAHA 2026
Армия
- 08 мая, 2026
- 17:56
В Стамбуле состоялась церемония закрытия SAHA 2026 - крупнейшей в Европе выставки оборонной, авиационной и космической промышленности.
Как сообщает корреспондент Report, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие официальные лица страны.
С завтрашнего дня экспозиция будет открыта для посетителей. Организаторы сообщили, что в SAHA 2026 приняли участие представители более чем 120 стран, а свою продукцию представили свыше 1700 компаний, включая 263 международные.
Кроме того, выставку посетили более 140 официальных делегаций и более 200 торговых миссий.
Азербайджан в этом году был представлен на выставке 12 компаниями и организациями.
