İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İstanbulda "SAHA 2026" hərbi sərgisinin bağlanış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 08 may, 2026
    • 17:38
    İstanbulda SAHA 2026 hərbi sərgisinin bağlanış mərasimi keçirilib

    İstanbulda Avropanın ən böyük hərbi sərgisi olan "SAHA 2026" Beynəlxalq Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisinin bağlanış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Türkiyəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, mərasimdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, dövlət rəsmləri iştirak edib.

    Sərginin rəsmi hissəsi başa çatıb, sabahdan sərgi ziyarətçilər üçün açıq olacaq.

    Qeyd edək ki, 120-dən çox ölkənin qatıldığı sərgidə 263-ü beynəlxalq olmaqla 1700-dən çox şirkətin məhsulları nümayiş etdirilib.

    Sərgidə 140-dan çox rəsmi heyət, 800-dən artıq rəsmi heyət üzvü, 200-dən çox ticarət nümayəndə heyəti iştirak edib.

    Azərbaycan bu il sərgidə 12 şirkət və qurumla təmsil olunub.

    SAHA 2026 Müdafiə, Aviasiya və Kosmik Sənaye Sərgisi İstanbul
    В Стамбуле состоялась церемония закрытия выставки SAHA 2026
    Closing ceremony of SAHA 2026 military exhibition held in Istanbul

    Son xəbərlər

    18:02

    Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı ixrac olunacaq

    Biznes
    18:00

    Pentaqon müntəzəm olaraq UNO-larla bağlı sənədləri dərc edəcək

    Maraqlı
    17:55
    Foto

    Azərbaycan və Efiopiya iqtisadi-ticarət və investisiya əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Biznes
    17:54

    XİN-də diplomatik xidmətə qəbul üzrə müsabiqəyə qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Xarici siyasət
    17:52

    Sibiqa: Ukrayna heç vaxt Latviya istiqamətinə dronlar göndərməyib

    Digər ölkələr
    17:50

    Azərbaycanda daha bir neçə avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    17:49

    FAO aprel ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb

    ASK
    17:47
    Foto

    Müdafiə Nazirliyində media nümayəndələri ilə təlim-treninq keçirilib

    Hərbi
    17:43

    "İmişli" klubu 7 qat Türkiyə çempionu "Trabzonspor"u Azərbaycana dəvət edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti