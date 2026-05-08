Пентагон: Каждые несколько недель будем публиковать документы по НЛО

Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы по НЛО каждые несколько недель.

Как передает Report со ссылкой на американские медиа, в пятницу на сайте Пентагона появились десятки фото, видео, текстовых документов.

"Министерство войны будет публиковать новые материалы на регулярной основе по мере их обнаружения и рассекречивания, причем пакеты документов будут размещаться каждые несколько недель", – говорится в заявлении Пентагона.

Первая часть рассекреченных материалов США по НЛО включает архивные снимки миссии Apollo 17, свежие военные наблюдения 2025-2026 годов и несколько неразрешенных случаев. В описании к материалу указано, что в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, "над поверхностью Луны видны три огня". Также размещено видео инцидента над ОАЭ в октябре 2023 года, обозначенное как "неразрешенный случай". На записи виден хаотично двигающийся яркий объект, зафиксированный военными средствами наблюдения в ночном небе. В описании говорится, что происхождение объекта и его характеристики установить не удалось.

Президент США Дональд Трамп ранее после признания своего предшественника Барака Обамы об инопланетянах, пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО.