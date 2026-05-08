İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Pentaqon müntəzəm olaraq UNO-larla bağlı sənədləri dərc edəcək

    Maraqlı
    • 08 may, 2026
    • 18:00
    Pentaqon müntəzəm olaraq UNO-larla bağlı sənədləri dərc edəcək

    Pentaqon hər bir neçə həftədən bir uçan naməlum obyektlərlə (NLO) bağlı yeni sənədlər dərc edəcəyini bəyan edib.

    "Report" ABŞ mediasına istinadən xəbər verir ki, cümə günü Pentaqonun saytında onlarla foto, video və mətn sənədləri yerləşdirilib.

    "Müharibə Nazirliyi yeni materialları aşkarlandıqca və məxfilikdən çıxarıldıqca müntəzəm əsasda dərc edəcək, sənədlər paketləri bir neçə həftədən bir yerləşdiriləcək", – Pentaqonun bəyanatında deyilir.

    ABŞ-nin NLO ilə bağlı məxfilikdən çıxarılmış materiallarının birinci hissəsinə "Apollo 17" missiyasının arxiv şəkilləri, 2025-2026-cı illərə aid hərbi müşahidələr və bir neçə həll olunmamış hadisə daxildir.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl sələfi Barak Obamanın yadplanetlilər barədə etirafından sonra Pentaqonun Yer kürəsindən kənar həyat və NLO haqqında məlumatlarını dərc etməyi vəd etmişdi.

    Uçan naməlum obyektlər (UNO) ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon)
    Пентагон: Каждые несколько недель будем публиковать документы по НЛО

    Son xəbərlər

    18:40

    Bəqai: İran hələ də ABŞ-nin təklifinə cavab üzərində düşünür

    Digər ölkələr
    18:37

    AFFA-nın Lisenziya Komissiyasının iclası keçirilib

    Futbol
    18:34

    Rusiyada hələ də Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi ilə barışa bilmirlər

    Analitika
    18:33
    Foto

    Bakıda Azərbaycan və Türkiyə radioelektron mübarizə bölmələrinin birgə təlimi keçirilib

    Hərbi
    18:31

    Hakan Fidan və Abbas Əraqçi regiondakı prosesləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:29

    Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 149 520 manat ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:29
    Foto

    Ankarada Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    18:24

    Premyer Liqa: "Zirə" "İmişli" səfərində xal tirib

    Futbol
    18:22

    İTV-nin baş direktoru vəzifəsinə seçilmək üçün 11 nəfər müraciət edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti