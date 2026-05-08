Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Госагентстве экологической экспертизы обсудили экотребования в сфере градостроительства

    Экология
    • 08 мая, 2026
    • 17:43
    В Госагентстве экологической экспертизы обсудили экотребования в сфере градостроительства

    В Государственном агентстве экологической экспертизы прошли общественные слушания на тему "Экологические требования, нормативы и ограничения для субъектов градостроительства и архитекторов".

    Как сообщает Report, на мероприятии обсудили экологические обязательства в сфере градостроительства, нормы проектирования, которые должны соблюдать архитекторы, а также соответствие стандартам "зеленого строительства".

    Председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров заявил, что в строящихся поселках канализационная система и ряд других экологических решений не формируются должным образом.

    Архитектор Эльчин Алиев отметил, что в современном градостроительстве необходимо использовать актуальные архитектурные подходы и технологии.

    Председатель Общественного объединения "Устойчивое развитие" Фикрет Джафаров призвал строительные компании предусматривать в новых зданиях системы сбора и накопления дождевой воды. По его словам, сбор дождевой воды и ее использование для полива зеленых насаждений были бы более эффективными как с экологической, так и с экономической точки зрения, тем более что подобные системы уже применяются в современных городах.

    Заместитель начальника отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Шахназ Бадалова заявила, что ведомство может разработать правила по внедрению "зеленых" решений. Она подчеркнула, что при их подготовке необходимо учитывать климатические и экологические особенности.

    Во время обсуждений была особо подчеркнута необходимость адаптации международных стандартов "зеленого строительства" к условиям страны в целях превращения азербайджанских городов, в особенности Баку и населенных пунктов Абшеронского полуострова, в более здоровую, устойчивую и экологически сбалансированную городскую среду.

    Мирсалам Ганбаров Эльчин Алиев Государственное агентство экологической экспертизы
    Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmur
    Environmental requirements for urban development discussed at State Ecological Expertise Agency

    Последние новости

    18:05

    Завтра Азербайджан отправит в Армению 8 вагонов дизельного топлива

    Бизнес
    18:04

    Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:00
    Фото

    В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

    Армия
    17:58

    В германском Зинциге освобождены двое заложников, захваченных неизвестными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:56

    В Стамбуле состоялась церемония закрытия выставки SAHA 2026

    Армия
    17:43

    В Госагентстве экологической экспертизы обсудили экотребования в сфере градостроительства

    Экология
    17:38
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил ситуацию в турсекторе

    Туризм
    17:35
    Фото

    Посол Индонезии ознакомился с промышленным потенциалом Сумгайыта

    Внешняя политика
    17:33

    Пентагон: Каждые несколько недель будем публиковать документы по НЛО

    Это интересно
    Лента новостей