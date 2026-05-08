В Госагентстве экологической экспертизы обсудили экотребования в сфере градостроительства

В Государственном агентстве экологической экспертизы прошли общественные слушания на тему "Экологические требования, нормативы и ограничения для субъектов градостроительства и архитекторов".

Как сообщает Report, на мероприятии обсудили экологические обязательства в сфере градостроительства, нормы проектирования, которые должны соблюдать архитекторы, а также соответствие стандартам "зеленого строительства".

Председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров заявил, что в строящихся поселках канализационная система и ряд других экологических решений не формируются должным образом.

Архитектор Эльчин Алиев отметил, что в современном градостроительстве необходимо использовать актуальные архитектурные подходы и технологии.

Председатель Общественного объединения "Устойчивое развитие" Фикрет Джафаров призвал строительные компании предусматривать в новых зданиях системы сбора и накопления дождевой воды. По его словам, сбор дождевой воды и ее использование для полива зеленых насаждений были бы более эффективными как с экологической, так и с экономической точки зрения, тем более что подобные системы уже применяются в современных городах.

Заместитель начальника отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Шахназ Бадалова заявила, что ведомство может разработать правила по внедрению "зеленых" решений. Она подчеркнула, что при их подготовке необходимо учитывать климатические и экологические особенности.

Во время обсуждений была особо подчеркнута необходимость адаптации международных стандартов "зеленого строительства" к условиям страны в целях превращения азербайджанских городов, в особенности Баку и населенных пунктов Абшеронского полуострова, в более здоровую, устойчивую и экологически сбалансированную городскую среду.