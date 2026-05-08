В Азербайджане число случаев мошенничества с платежными картами возросло в 5 раз

В Азербайджане в I-ом квартале 2026 года зарегистрировано 4 995 случаев мошенничества с платежными картами внутри страны, что в 5 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), общая сумма ущерба составила 1 млн 350,5 тыс. манатов, что в 3,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период сумма мошенничества с использованием платежных карт за рубежом увеличилась на 73,1% до 325,3 тыс. манатов, а количество случаев - на 64,1% - до 6 020.

В I-ом квартале 21,4% случаев мошенничества внутри страны связаны с захватом счета (на 47,4 процентных пункта меньше), 78,6% - с другими случаями (+47,4 п.п.), в то время как 60,2% случаев зарубежного мошенничества были связаны с мошенничеством с использованием банковских карт (-20,4 п.п.), а 39,8% - с другими случаями (+ 20,4 п.п.).

В январе-марте 98,3% случаев внутреннего мошенничества с платежными картами (+1,4 п.п. в годовом выражении) были совершены через электронную торговлю и мобильные приложения, еще 1,7% случаев (-1,4 п.п.) пришлось на другие каналы.

В то же время 80,6% случаев мошенничества за рубежом (-9,2 п.п.) были зафиксированы в сфере электронной торговли и мобильных приложений, а 19,4% случаев (+9,2 п.п.) - по другим направлениям.