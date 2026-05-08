Минтруда сообщило о выплатах ветеранам Второй мировой

В Азербайджан произведены единовременные выплаты участникам Второй мировой войны в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2026 года.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, выплаты приурочены к 81-й годовщине победы над фашизмом.

Согласно распоряжению, каждому участнику Второй мировой войны выплачено по 2750 манатов единовременной материальной помощи.

Также вдовам погибших или впоследствии скончавшихся фронтовиков, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, сотрудникам специальных подразделений, выполнявшим задания в интересах армии и флота, а также участникам обороны и блокады Ленинграда выплачено по 1500 манатов.

В министерстве отметили, что распоряжение охватило около 2 тыс. человек, включая 13 ныне живущих участников ВМВ.

Средства уже перечислены на банковские счета получателей.