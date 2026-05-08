Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 08 мая, 2026
    • 18:04
    Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

    Найдено тело одного из пропавших без вести моряков после вчерашней атаки США на иранское судно.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление губернатора иранского округа Минаб Мохаммада Радмехра.

    Радмехр заявил, что поисковые группы продолжают поиски других четырех пропавших без вести моряков.

    Ранее сообщалось, что ВМС США атаковали иранское торговое судно, в результате чего ранения получили 10 человек, пятеро числились пропавшими без вести.

    ВМС США атаковали иранское торговое судно, в результате чего ранения получили 10 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские медиа.

    Нападение произошло вчера в водах Ормузского пролива и Макранского моря (в Омане), где грузовое судно, находившееся вблизи берегов округа Минаб, было поражено и загорелось.

    Сообщается, что на борту судна находилось в общей сложности 15 моряков. Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению пропавших без вести.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Грузовое судно
    ABŞ-nin Hörmüzdə İran gəmisinə hücumu nəticəsində 10 dənizçi yaralanıb

    Последние новости

    18:05

    Завтра Азербайджан отправит в Армению 8 вагонов дизельного топлива

    Бизнес
    18:04

    Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:00
    Фото

    В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

    Армия
    17:58

    В германском Зинциге освобождены двое заложников, захваченных неизвестными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:56

    В Стамбуле состоялась церемония закрытия выставки SAHA 2026

    Армия
    17:43

    В Госагентстве экологической экспертизы обсудили экотребования в сфере градостроительства

    Экология
    17:38
    Фото

    Экономический совет Азербайджана обсудил ситуацию в турсекторе

    Туризм
    17:35
    Фото

    Посол Индонезии ознакомился с промышленным потенциалом Сумгайыта

    Внешняя политика
    17:33

    Пентагон: Каждые несколько недель будем публиковать документы по НЛО

    Это интересно
    Лента новостей