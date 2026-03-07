İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 07 mart, 2026
    • 17:57
    İranın Kəşfiyyat Nazirliyi internetdə ABŞ və İsrail zərbələri nəticəsində zərər çəkmiş obyektlərin foto və video yazılarını yayan vətəndaşlara qarşı sərt tədbirlər görüləcəyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, vurulmuş obyektləri çəkən və materialları yayımlayan vətəndaşlar ölkə daxilində "beşinci kolon" kimi fəaliyyət göstərən "muzdlular" və "İsrail əsgərləri" kimi dəyərləndirə bilərlər.

    Qeyd edilib ki, bu cür hərəkətləri izləyən və bu işdə əli olanları məsuliyyətə cəlb edəcək.

    "Onlar 2025-ci ilin iyununda ABŞ və İsraillə 12 günlük müharibədən sonra sərt cəzaları nəzərdə tutan düzəlişlərin edildiyi qanuna uyğun olaraq sərt şəkildə cəzalandırılacaqlar", - Nazirlikdən bildirilib.

    Bundan əlavə, vətəndaşlar zərbə endirilən yerlərdən foto və video materialların yayılması halları barədə hakimiyyət orqanlarını məlumatlandırmağa çağırılıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Иран пригрозил гражданам жесткими мерами за фото последствий ударов США и Израиля
    Iran warns citizens against sharing strike photos, threatens punishment

