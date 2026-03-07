Иран пригрозил гражданам жесткими мерами за фото последствий ударов США и Израиля

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министерство разведки Ирана заявило о жестких мерах против граждан, распространяющих в интернете фотографии и видеозаписи объектов, пострадавших в результате ударов США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    По данным министерства, граждане, снимающие пораженные объекты и публикующие материалы в сети, могут быть квалифицированы как "наемники" и "солдаты Израиля", действующие как пятая колонна внутри страны.

    Ведомство подчеркнуло, что будет внимательно отслеживать подобные действия и привлекать причастных к ответственности.

    "Они будут сурово наказаны в соответствии с законом, в который были внесены поправки, предусматривающие суровые наказания после 12 -дневной войны с США и Израилем в июне 2025 года", - отметили в ведомстве.

    Кроме того, граждан призвали информировать власти о случаях распространения фото- и видеоматериалов с мест ударов.

    İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyib
