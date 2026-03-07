İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb

    İdman
    • 07 mart, 2026
    • 17:53
    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb

    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, finalın ilk günündə gimnastlarımız Nikita Simonov və Dəniz Əliyeva mübarizə aparıblar.

    Onlar ilk üçlükdə yer ala bilməyiblər. Nikita Simonov halqalar proqramında 4-cü, Dəniz Əliyeva isə dayaqlı tullanmada 6-cı pillədə qərarlaşıb.

    Sabah isə yarışın sonuncu – ikinci final günü keçiriləcək. Həmin gündə gimnastımız Aydın Əlizadə mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, yarış martın 8-də yekunlaşacaq.

    Dünya Kuboku İdman gimnastikası

