В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

Как сообщает Report, в первый день финальных выступлений Азербайджан представляли Никита Симонов и Дениз Алиева.

Однако подняться на пьедестал почета им не удалось. Никита Симонов занял четвёртое место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева стала шестой в опорном прыжке.

Завтра, 8 марта, состоится заключительный, второй день финалов. В этот день на помост выйдет еще один азербайджанский гимнаст - Айдын Ализаде.

Соревнования завершатся 8 марта.

