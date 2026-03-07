В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике
Спорт
- 07 марта, 2026
- 18:17
В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике
Как сообщает Report, в первый день финальных выступлений Азербайджан представляли Никита Симонов и Дениз Алиева.
Однако подняться на пьедестал почета им не удалось. Никита Симонов занял четвёртое место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева стала шестой в опорном прыжке.
Завтра, 8 марта, состоится заключительный, второй день финалов. В этот день на помост выйдет еще один азербайджанский гимнаст - Айдын Ализаде.
Соревнования завершатся 8 марта.
