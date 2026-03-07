Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

    Спорт
    07 марта, 2026
    18:17
    В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

    В Баку завершился третий день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике

    Как сообщает Report, в первый день финальных выступлений Азербайджан представляли Никита Симонов и Дениз Алиева.

    Однако подняться на пьедестал почета им не удалось. Никита Симонов занял четвёртое место в упражнении на кольцах, а Дениз Алиева стала шестой в опорном прыжке.

    Завтра, 8 марта, состоится заключительный, второй день финалов. В этот день на помост выйдет еще один азербайджанский гимнаст - Айдын Ализаде.

    Соревнования завершатся 8 марта.

    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb
    Лента новостей