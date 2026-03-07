Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 17:59
Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər müəyyən edilərək martın 6-da aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslərdən 117-si borclu şəxs qismində axtarışda olanlardır.
