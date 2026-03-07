İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 18:40
    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb

    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi martın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi İranın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hava hücumunu qınayıb.

    Prezident İlham Əliyev telefon zənginə və nümayiş olunan həmrəyliyə görə təşəkkür edib.

    Telefon söhbəti zamanı Azərbaycanla Liviya arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Liviya Azərbaycan Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    President of the Presidential Council of Libya condemns Iran's attacks on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    18:40

    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    18:32

    Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    18:20

    İsrail ordusu Tehranda 16 təyyarəni məhv edib

    Digər ölkələr
    18:09

    Naxçıvanda 6159 qadın aktiv fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərir

    Biznes
    17:59

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilib

    Hadisə
    17:57

    İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıb

    İdman
    17:45

    Rusiyada yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    17:33

    "Hizbullah" İsrail hərbi bazasına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti