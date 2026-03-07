Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb
Xarici siyasət
- 07 mart, 2026
- 18:40
Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi martın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi İranın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hava hücumunu qınayıb.
Prezident İlham Əliyev telefon zənginə və nümayiş olunan həmrəyliyə görə təşəkkür edib.
Telefon söhbəti zamanı Azərbaycanla Liviya arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
18:40
Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıbXarici siyasət
18:32
Metroda cibgirlik edən şəxs saxlanılıbHadisə
18:20
İsrail ordusu Tehranda 16 təyyarəni məhv edibDigər ölkələr
18:09
Naxçıvanda 6159 qadın aktiv fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərirBiznes
17:59
Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 144 nəfər aidiyyəti üzrə təhvil verilibHadisə
17:57
İran ABŞ və İsrail zərbələrinin nəticələrini əks etdirən fotolara görə vətəndaşları sərt tədbirlərlə hədələyibDigər ölkələr
17:53
Foto
Bakıda keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda üçüncü yarış günü başa çatıbİdman
17:45
Rusiyada yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş veribDigər ölkələr
17:33