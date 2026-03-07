Ильхам Алиев поблагодарил Председателя Президентского совета Государства Ливия за проявленную солидарность

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 19:16
    7 марта Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, Мухаммад Юнис аль-Манфи осудил воздушную атаку Ирана против Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Ливией.

    Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri İranın Naxçıvana hücumlarını qınayıb
    President of the Presidential Council of Libya condemns Iran's attacks on Nakhchivan
